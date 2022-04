Ucraina: ministro cultura, 'da inizio guerra danneggiati 166 monumenti''

11 aprile 2022 a

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - Dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, gli occupanti russi hanno già danneggiato o completamente distrutto almeno 166 beni culturali. Lo ha riferito il ministro della Cultura e dell'informazione Oleksandr Tkachenko precisando che il numero di monumenti danneggiati o distrutti non è definitivo, poiché il ministero della Cultura non è attualmente in grado di documentare l'entità delle perdite nei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina.

"Non sappiamo ancora di alcuni oggetti, perché si trovano nei territori completamente occupati", ha detto Tkachenko. Il Ministero della Cultura e della Politica dell'Informazione sta attualmente negoziando con i partner occidentali per istituire un fondo congiunto per restaurare il patrimonio culturale dell'Ucraina. "Ho parlato con il ministro della Cultura francese - ha detto in proposito Tkachenko - E abbiamo evidenziato la necessità di creare un fondo congiunto di paesi che ci sostengano e che si impegneranno nel restauro del patrimonio culturale in Ucraina dopo la vittoria. E' una questione di estrema importanza, perché la prima cosa contro cui Putin sta combattendo, se non parliamo di persone, è contro la cultura, contro la nostra storia ".