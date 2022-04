Il produttore esecutivo del documentario With This Light incontra Sua Santità Papa Francesco

11 aprile 2022 a

Il produttore esecutivo Jessica Sarowitz incontra il Pontefice per parlare del film sull'eredità di Sorella María Rosa Leggol

CITTÀ DEL VATICANO, 11 aprile 2022 /PRNewswire/ -- With This Light, diretto da Nicole Bernardi-Reis e Laura Bermúdez, è stato proiettato in Vaticano per i dignitari e gli altri invitati, ed è stato inoltre presentato a Papa Francesco a Città del Vaticano. Jessica Sarowitz ha incontrato Sua Santità per parlare dell'importante eredità della protagonista del documentario Miraflores Films, Sorella María Rosa Leggol.

La conversazione con il Pontefice si è incentrata sull'eccezionale ed esemplare vita di Sorella María Rosa Leggol; durante i suoi 70 anni come suora francescana ha aiutato oltre 87.000 bambini onduregni a sfuggire alla povertà e agli abusi. Si è anche parlato dell'importanza di far conoscere la sua storia e il suo impatto al di fuori dell'Honduras.

Tra gli ospiti invitati alla proiezione privata presso l'Istituto Patristico Augustinianum, la stampa internazionale e locale, i membri degli ordini religiosi e gli ambasciatori della Santa Sede in Honduras, Panama, Messico, Cuba, El Salvador e Brasile, il Segretario generale della Corte suprema di cassazione italiana, e altri dignitari.

A nome del team di produzione del film, il produttore esecutivo Jessica Sarowitz ha dichiarato: "L'opportunità di mostrare With This Light per la prima volta al pubblico insieme a Sua Santità è stata un privilegio. Una vita può ispirare ed educare gli altri, come ha fatto Sorella María Rosa per così tante persone della comunità onduregna, e siamo immensamente grati di condividere la sua storia con un pubblico più ampio."

La proiezione ha visto la collaborazione dell'edizione spagnola de L'Osservatore Romano, il quotidiano ufficiale del Vaticano, e dell'ambasciata dell'Honduras presso la Santa Sede.

Informazioni su Miraflores Films Miraflores Films è un'azienda multimediale impegnata ad amplificare le voci di donne esemplari attraverso documentari di qualità, creando spazi per far vedere e ascoltare le storie di tutti coloro che sono esclusi dalle narrazioni tradizionali. Condividendo queste storie inedite di vite straordinarie e perseveranza, Miraflores Films crea legami autentici con un pubblico diversificato, offrendo loro gli strumenti per diventare cittadini attivamente impegnati a favore di giuste cause. La distribuzione deliberata e dinamica dei progetti da parte di Miraflores ispira le persone a guidare con compassione e a essere promotori del cambiamento nell'ambito delle loro comunità.

