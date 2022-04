Arte: oltre 1 milione di euro per l'opera invisibile di Klein da Sotheby's a Parigi

11 aprile 2022 a

Parigi, 11 apr. - (Adnkronos) - Una ricevuta che garantisce la proprietà di un'opera d'arte invisibile dell'artista francese Yves Klein (1928-1962) è stata venduta all'asta da Sotheby's a Parigi per 1.063.500 euro. Era stimata tra 300.000 e 500.000 euro. L'insolito cimelio è stato al centro di un'accesa gara al rialzo tra più acquirenti: alla fine, come ha precisato Sotheby's, è stato aggiudicato a un "collezionista privato europeo".

Il pezzo di carta era stato prodotto come parte della singolare performance di Klein del 1959 intitolata "Zone de sensibilité picturale immatérielle" (Zona di sensibilità pittorica immateriale). Durante quella perfomance, Klein realizzò 'spazi vuoti', 'opere invisibili' che vendette in cambio di oro puro. Per certificare la vendita (e l'acquisizione o addirittura la proprietà) l'artista rilasciava delle ricevute.

Il foglietto faceva parte della collezione del curatore d'arte Loïc Malle, che lo ha acquistato 35 anni fa. È la ricevuta più esposta, essendo stata in mostre al Reina Sofia di Madrid e al Centre Pompidou di Parigi. Prima che passasse nelle mani di Malle, la ricevuta fu acquistata dal mercante d'arte francese Jacques Kugel, uno dei pochi compratori che parteciparono alla performance di Klein.

"Il vuoto era un soggetto che lo ha sempre perseguitato", ha spiegato il responsabile di Sotheby's per l'arte contemporanea in Francia, Guillaume Mallecot, definendo il progetto che ha permesso all'artista di vendere effettivamente lo spazio vuoto, come una "pietra miliare" nella storia dell'arte del XX secolo. La ricevuta è una delle poche del progetto di cui si conosce ancora l'esistenza. Secondo lo storico Denys Riout, sopravvivono quattro ricevute delle vendite di spazi vuoti di Klein realizzate tra il 1959 e il 1962.