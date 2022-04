Ucraina: Team pilota russo su saluto nazista, 'ci vergogniamo, subito risoluzione contratto'

11 aprile 2022 a

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "Questo comunicato è stato fatto in risposta alle azioni personali del pilota di Ward Racing Artem Severyukin durante la cerimonia di premiazione a Portimao il 10 aprile 2022. Ward Racing si vergogna profondamente per il comportamento del pilota e condanna il gesto con la massima fermezza. L'azione subirà prontamente delle conseguenze". Così Ward Racing, team svedese di kart per il quale ha corso e vinto ieri a Portimao il 15enne russo Artem Severyukhin, con una licenza italiana per via del conflitto in Ucraina, a proposito del "saluto nazista" mostrato dal pilota sul podio in Portogallo e denunciato dalla tv di opposizione bielorussa Nexta Tv. "Ward Racing è un team svedese di proprietà privata che unisce piloti di diversi paesi, agendo su licenze di vari paesi. I piloti della squadra non sono uniti per paese o altre categorie. La maggior parte dei piloti non rappresenta la squadra nazionale di nessun paese, ma agisce individualmente", spiega il team nella nota sui social.

"Le azioni di Artem Severyukhin durante la cerimonia di premiazione del 10 aprile 2022 sono state esclusivamente individuali e non rappresentano in alcun modo le opinioni e i valori di Ward Racing. Al contrario, Ward Racing è al fianco della comunità internazionale condannando l'invasione russa dell'Ucraina ed esprime la sua solidarietà alle persone che soffrono a causa di questo attacco non provocato e orribile. Dall'inizio della guerra in corso, la nostra ferma posizione è stata dimostrata con caschi e adesivi "No War". Inoltre, attualmente abbiamo tre famiglie ucraine che viaggiano con noi perché non hanno una casa in cui tornare. Come cittadini svedesi, siamo inoltre orgogliosi del nostro Paese che ha preso la decisione storica di inviare armi in Ucraina per la lotta contro l'esercito russo", spiega ancora il team.

"Di conseguenza, Ward Racing condanna con la massima fermezza le azioni personali del pilota Artem Severyukhin durante la cerimonia di premiazione del 10 aprile 2022, in quanto le considera una manifestazione di comportamento antisportivo, una violazione inaccettabile del codice etico e morale dello sport. Con questa dichiarazione, Ward Racing esprime la propria opinione, così come il parere di tutti gli atleti e dello staff del team Ward Racing. Sulla base di queste considerazioni, Ward Racing non vede alcuna possibilità di continuare la collaborazione con Artem Severyukhin e procederà alla risoluzione del suo contratto di gara. Infine, Ward Racing vorrebbe scusarsi con coloro che sono rimasti feriti o angosciati dall'evento. È stata e rimarrà a lungo una priorità per Ward Racing lavorare per un clima di gara più diversificato, inclusivo e rispettoso", conclude il team.