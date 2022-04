A Firenze arriva l'Italian Roadshow del WMF, il Festival sull'Innovazione digitale e sociale

11 aprile 2022 a

(Adnkronos) - Il 22 e 23 aprile due giorni di innovazione e formazione dedicati a PMI, studenti e startup del territorio.

11 aprile 2022. Il 22 e 23 aprile 2022 Firenze ospiterà una delle tappe del WMF ItalianRoadshow, il progetto itinerante per lo sviluppo e l'accelerazione dell'innovazione digitale su tutto il territorio nazionale, organizzato in partnership dal WMF- il più grande Festival sull'Innovazione digitale e sociale, il Comune di Firenze e l'Ecosistema fiorentino dell'innovazione.

La tappa fiorentina dell'Italian Roadshow del WMF, la cui partecipazione è completamente gratuita, sarà una due giorni diffusa grazie alla scelta di tre differenti location - Palazzo Vecchio, Camera di Commercio e Nana Bianca - e sarà dedicata alla formazione digitale per Startup, PMI e studenti.

Lo scopo è quello di diffondere la cultura dell'innovazione e dell'imprenditorialità innovativa coinvolgendo imprese, studenti e realtà del territorio attraverso eventi di formazione ed educazione digitale. Non solo, le due giornate prevedono inoltre speech ispirazionali sui temi della Digital eSocial Innovation e sui trend del momento, incontri sulla valorizzazione delle eccellenze territoriali e della cultura locale, tavole rotonde con personalità e istituzioni cittadine.

La Startup Competition e l'accesso al WMF2022

L'evento fiorentino darà particolare risalto alla Startup Competition. La gara si incentrerà sulle 12 sfide del Futuro identificate da WMF, per le quali le startup dovranno indicare i loro approcci innovativi. Con questa competizione, cui sarà possibile candidarsi tramite form solo fino al 13 aprile, si puntano i riflettori sui progetti innovativi e le startup più interessanti del territorio fiorentino, supportandone la visibilità sia a livello locale che nazionale e internazionale, e mettendole in contatto con realtà locali e investitori e aziende da tutto il mondo. In palio per la Startup vincitrice, infatti, è previsto un desk espositivo nello Startup District del WMF 2022 (Fiera di Rimini 16 - 18 giugno), un'area expo riservata a progetti innovativi e alle ultime novità tecnologiche che accoglierà più di 100 startup provenienti da tutto il mondo. Al suo interno, e in generale durante la tre giorni del WMF, le startup avranno la possibilità di organizzare incontri B2B con investitori, acceleratori, venture capital e player di mercato provenienti da tutto il mondo.

La Call per la Startup Competition di Firenze, per la quale sono previsti anche premi messi in palio dai player locali, sarà quindi un'opportunità concreta di visibilità, networking internazionale e sviluppo. Business Angels Network con il veicolo Open Seed Holding metterà in palio un programma di accelerazione e investimento del valore minimo di 20.000 euro per il miglior progetto early stage.

La Call per Startup di Firenze contribuisce alla creazione di un network internazionale di startup e di un ecosistema di imprenditorialità innovativa e sostenibile a livello globale che si riunisce ogni anno durante la tre giorni del WMF, all'interno della manifestazione World Startup Fest.

Al fine di supportare la crescita e lo sviluppo di una cultura imprenditoriale innovativa e a ricaduta sociale anche tra i più giovani, nel corso della due giorni fiorentina è in agenda un laboratorio che coinvolgerà gli studenti di scuole ed università del territorio, che riunirà i ragazzi nella realizzazione di progetti e idee. Il progetto vincitore parteciperà al WMF 2022 nell'ambito della Startup CompetitionYoung.

”La tappa fiorentina del Festival dell'Innovazione ci rende pieni di orgoglio - ha detto l'assessore all'Innovazione tecnologica Cecilia Del Re -: Firenze è stata scelta per raccontare la città dell'innovazione e del futuro perché è riuscita a fare rete dando vita all'Ecosistema fiorentino dell'innovazione, che rende il nostro territorio accogliente per chi ha nuove idee e per chi vuole generare un impatto sociale, economico e ambientale per la nostra società. Un riconoscimento al lavoro fatto in questi anni, di cui ringrazio tutti i partner. Siamo molto felici della collaborazione con il Festival che si tiene ogni anno a Rimini, dove saremo presenti a giugno con startup dell'Ecosistema, che avranno anche qui a Firenze la visibilità di un palcoscenico importante e l'opportunità di vincere un premio dedicato. Un festival diffuso in molti luoghi dell'Innovazione fiorentina, a partire da Palazzo Vecchio: un luogo storico ma che rappresenterà sempre la creatività e l'innovazione, cifra distintiva di Firenze”.

“Ospitare in Camera di Commercio questa tappa dell'Italian Roadshow WMF - ha detto il presidente della Camera di Commercio Leonardo Bassilichi -, è un ulteriore ottimo tassello ad integrazione della mission dell'Ecosistema fiorentino per l'innovazione, che trova a Firenze le condizioni ideali per trasformare idee in progetti imprenditoriali".

“E' importante avere un'occasione come quella che ci offre il WMF per mettere a confronto diversi attori della città sul tema dell'innovazione - ha detto Alessandro Sordi, co-founder di Nana Bianca - Firenze ha voglia di guardare a un futuro che parli non solo di conservazione del suo grande patrimonio storico artistico e di fruizione turistica ma anche in termini di imprenditoria innovativa. I segnali in questo senso sono tanti e lo startup studio Nana Bianca è pronto a cogliere gli input che vengono dal territorio e a contribuire con le sue iniziative e le sue attività allo sviluppo della cultura del digitale e alla valorizzazione dei giovani talenti”.

“Coinvolgere le realtà territoriali è essenziale per creare un network dell'innovazione diffuso ma anche inclusivo e accessibile” sostiene Cosmano Lombardo, CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF, “Proponiamo iniziative sui territori in modo da stimolare un incontro fra i diversi attori che li popolano. Con le tappe del nostro Roadshow, scopriamo realtà che mettiamo in collegamento con altre, nazionali e internazionali, durante le giornate del Festival e non solo. È in questo modo che avviene l'incontro di idee e creatività che produce l'accelerazione di cultura, formazione e innovazione di cui siamo promotori”.

Proseguendo il percorso del WMF, il più grande Festival sull'innovazione digitale e sociale - quest'anno presso la Fiera di Rimini dal 16 al 18 giugno - il progetto "Italian Roadshow” intende valorizzare i territori attraverso la diffusione dell'innovazione, accelerando i processi di trasformazione digitale del Paese. Il WMF infatti guarda all'innovazione come ad un proliferare di progetti ed iniziative dall'impatto sociale positivo; idee che possano contribuire al progetto della Città di favorire un ecosistema aperto e condiviso di innovazione.

La partecipazione alla tappa di Firenze dell'Italian Roadshow del WMF è gratuita ed è possibile registrarsi sul sito dedicato https://firenze.wemakefuture.it

WMF - Il più grande Festival sull'Innovazione

Il 16, 17 e 18 giugno torna l'appuntamento con la Fiera Internazionale dedicata al mondo dell'innovazione: il WMF2022, in programma presso la fiera di Rimini, riunirà nuovamente professionisti, aziende player di settore, startup, università, ONP e istituzioni per una tre giorni interamente dedicata all'innovazione digitale e sociale. Con oltre 24.000 partecipanti nel 2021, 100 eventi in 3 giorni, più di 600 speaker da tutto il mondo e oltre 500 tra espositori e sponsor in un'Area Espositiva che ha accolto anche Ministeri, Regioni, Comuni, Enti pubblici e più di 700 startup e investitori: il WMF - ideato e prodotto da Search On Media Group - è il più grande Festival sull'Innovazione Digitale e Sociale.

Search On Media Group

Dal 2004 l'azienda ha l'obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall'esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education - che organizza il WMF e altri eventi formativi - e la piattaforma ibrida.io - che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

Ecosistema fiorentino dell'innovazione

Formalizzato dal 2017, è composto da Comune di Firenze, Università di Firenze attraverso CsaVRI (Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell'Incubatore, FRI (Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione), Nana Bianca, Impact Hub, SSATI (Scuola di Scienze aziendali e tecnologie Industriali), CCIAA - Camera di Commercio industria agricoltura e artigianato di Firenze e TSH Collab Italy, le associazioni di business angels e investitori Italian Angels for Growth (IAG) e Firenze Business Angels Network (BAN) e infine Manifattura Tabacchi con il MIM. L'Ecosistema rappresenta un plus per una città e un territorio che intraprendono la sfida dell'innovazione, tecnologica, digitale, sociale, ma anche di rigenerazione urbana e sostenibilità.

