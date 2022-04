Justin Bieber firma un nuovo modello di Vespa

11 aprile 2022 a

a

a

(Motori) - Si uniscono due icone del pop dando vita ad un progetto unico che celebra la libertà e la passione per lo stile e il design. Vespa da sempre ispira l'immaginazione di artisti, stilisti e designer di tutto il mondo. In questi ultimi anni, grandi nomi come Giorgio Armani, Christian Dior e Sean Wotherspoon hanno saputo unire lo stile inconfondibile di Vespa con la loro creatività, realizzando collezioni esclusive. Quest'anno è la volta di una collaborazione straordinaria e inedita nel panorama pop mondiale con Justin Bieber, super star internazionale della musica con milioni di fan in tutto il mondo.

Vespa svela quindi il modello JUSTIN BIEBER X VESPA, un nuovo esclusivo modello di Vespa pensato e disegnato personalmente dalla popstar. Si tratta di un modello total white capace di accomunare tutti gli elementi della nuova Vespa Sprint, dalla sella alle manopole, fino ai raggi dei cerchioni.

JUSTIN BIEBER X VESPA è offerta nelle classiche motorizzazioni 50, 125 e 150cc, cilindrate che hanno fatto la storia di Vespa caratterizzate dal manubrio dall'inconfondibile ed evocativo faro rettangolare che accoglie un modernissimo display multifunzione TFT full color, collegabile a tutte le funzioni dello smartphone.

Justin Bieber ha dichiarato, "Amo Vespa e collaborare con un brand così iconico è davvero cool. Avere la possibilità di esprimere me stesso, che sia attraverso l'arte, la musica, le immagini o l'estetica, creando qualcosa dal nulla, è una parte di me. Perché l'obiettivo, nella creazione e nel design, è sempre quello di dare il tuo tocco personale alle cose".