Roma, 11 apr. (Adnkronos) - Il presidente Silvio Berlusconi è venuto in contatto con un soggetto positivo al Covid-19 e, pertanto, per ragioni di prudenza, ha deciso di rinviare la sua partecipazione alla trasmissione di Nicola Porro 'Quarta Repubblica'. Si legge in una nota.