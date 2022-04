Difesa: Stumpo (Leu), 'no a nuova base in toscana'

11 aprile 2022 a

a

a

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "Il territorio tra Livorno e Pisa è già gravato dalla presenza di importanti e numerose aree militari, come la base statunitense di Camp Darby, quella del Comfose (Comando delle forze speciali dell'Esercito), il Cisam (Centro interforze studi per le applicazioni militari), l'aeroporto militare Arturo Dell'Oro e la caserma Bechi Luserna. L'intervento ad alto impatto ambientale prevede 440 mila metri cubi di nuove edificazioni all'interno di un'area protetta, con alloggi, poligoni di tiro, edifici di servizio, infrastrutture per gli addestramenti, eliporto, magazzini, capannoni, uffici, autolavaggi. Il Governo riveda la scelta di realizzare una nuova base militare in un'area che, oltre a sostenere già una rilevante presenza di diverse servitù militari, vedrebbe compromesso il suo grande valore ambientale, in particolare nel territorio tutelato del Parco di San Rossore". Lo scrive il deputato di Leu Nico Stumpo, in un'interrogazione ai ministri della Difesa e della Transizione ecologica.