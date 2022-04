Arriva l'hashish targato Covid, un arresto a Roma

11 aprile 2022 a

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - I Carabinieri della Stazione di Roma Acilia hanno arrestato ieri un 56enne romano gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di 1 kg di hashish. L'uomo, già conosciuto per precedenti reati, è stato notato dai Carabinieri, a bordo della sua auto, mentre transitava tra le stradine di Acilia; lo hanno seguito e in sicurezza, poco dopo, lo hanno fermato appena imboccato il Grande Raccordo Anulare. L'uomo è apparso subito nervoso e a quel punto i Carabinieri hanno deciso di verificare meglio.

Nel corso di una ispezione, sono stati trovati 10 panetti di hashish, del peso complessivo di 1 kg, occultati, nel vano motore del veicolo, e la somma di 1.050 euro, ritenuta provento di attività illecite, nella tasca interna del giubbotto del 56enne. I panetti erano tutti marchiati con la scritta Covid. Quanto rinvenuto è stato sequestrato e a seguito dell'udienza di convalida tenutasi presso le aule di piazzale Clodio, l'arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del processo.