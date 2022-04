Francia: Letta, 'Pd deve essere grande partito massa terzo millennio'

11 aprile 2022 a

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "A lungo in Francia c'è stata una sinistra egemonizzata dal socialismo mitterrandiano, che aveva relegato ai margini il centrismo e la sinistra radicale. È stata questa la sua grande forza e si espressa un'ultima volta con Hollande nel 2012. Dopo, è accaduto che Macron e Melenchon hanno mangiato letteralmente questo spazio politico, uno dal centro e l'altro da sinistra. Ed esattamente quello che stava per accadere in Italia. Renzi e Calenda da un lato, i Cinquestelle dall'altro. L'esito francese per la sinistra italiana era a un passo. Io lavoro a un altro modello: un Pd solido e radicato che prova a tenere insieme tutto il centrosinistra. Progressisti nei valori, riformisti nel metodo e radicali nei comportamenti". Lo afferma il segretario del Pd, Enrico Letta, in un'intervista all''Huffington post'.

"Sul piano identitario -spiega- significa ricostruire una sinistra che su quel disagio e su quell'inquetudine sappia trovare parole credibili, serie ma empatiche, non di facciata. Mi ha colpito molto un sondaggio che è stato fatto tra gli elettori del Pd. Si sono divisi tra Macron, Hidalgo e Melenchon. Non è un fatto negativo, anzi. Il Pd ha un futuro e si salva dalla deriva francese solo se è in grado di rappresentare tutte queste istanze, solo se sa essere un grande partito di massa del terzo millennio".