Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "Non so se sia più grave chiamare nazista la Meloni o bollare in tal modo l'intero popolo ucraino:in ogni caso il professor Canfora è riuscito a fare entrambe le cose e penso che il ministro Bianchi un'occhiata alla vicenda la debba dare''. Così Gianfranco Rotondi, presidente di 'Verde è popolare'.