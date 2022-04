Mirko Serrallegri, Imprenditore REalista: il Bestseller su come avere successo nel mercato immobiliare in maniera “digitale”

12 aprile 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Milano, 12.04.2022 – Secondo una ricerca effettuata da Century 21 Italia, Milano risulta essere la città italiana maggiormente oggetto di investimenti immobiliari da parte degli investitori internazionali. Tra le variabili prese in considerazioni vi sono elementi distintivi quali la forza lavoro, l'accessibilità e la mobilità delle città. Tre parametri questi che portano il capoluogo lombardo ad essere la città italiana con maggiore “appeal” internazionale, mentre Roma è solo 21esima nella classifica generale.

Per tutti quegli imprenditori e agenti immobiliari che sono alla ricerca di uno strumento capace di massimizzare i propri rendimenti in questo settore, esce oggi il libro di MirkoSerrallegri “IMPRENDITORE REALISTA. La Svolta Nel Real Estate Tra Tradizione E Innovazione Che Apre Le Porte Del Successo Nel Mercato Immobiliare” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autore condivide con i lettori il metodo più efficace per avere successo nel mercato “del mattone” attraverso la prima piattaforma italiana per la digitalizzazione dei servizi immobiliari.

“Con il mio libro vado a fornire una chiara panoramica del mercato immobiliare da trent'anni a questa parte, con una chiara descrizione delle prospettive sul futuro” afferma MirkoSerrallegri, autore del libro “Attraverso un linguaggio semplice, ripercorro innanzitutto i motivi del cambiamento nel mercato immobiliare, tanto dal punto di vista tecnico legale, quanto da quello sociologico. Successivamente spiego al lettore come è cambiato l'acquirente e come si sono evoluti gli operatori di questo settore nel corso del tempo. Infine, fornisco consigli utili per chi intende avventurarsi nel mondo immobiliare, rivolgendomi sia a chi vuole approcciarsi in qualità di investitore quanto come agente immobiliare”.

Secondo Mirko Serrallegri, il mercato “del mattone” ha subito una forte evoluzione negli anni. Lo stesso vale per la figura dell'agente immobiliare. Guardando in un'ottica futura, la digitalizzazione è secondo l'autore l'elemento essenziale per avere successo in questo settore. Motivo per il quale nel libro, lo stesso spiega chiaramente perché questo aspetto è determinante per avere successo in un mercato come questo, sempre più competitivo ma allo stesso tempo profittevole.

“Il percorso imprenditoriale di Mirko Serrallegri è chiaramente riflesso all'interno del suo libro” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Il suo manuale offre infatti un punto di vista ampio, non solo in termini di esperienza verso il passato ma anche di visione verso il futuro. Al suo interno, vengono inoltre condivisi consigli utili per chi intende avventurarsi nel mondo immobiliare. Il tutto attraverso uno strumento digitale destinato ad ottimizzare i rendimenti di migliaia di investitori e agenti immobiliari in Italia”.

“La voglia di scrivere un libro che avesse un valore formativo mi ha fatto scegliere BrunoEditore che è un indiscusso editore nel settore delle pubblicazioni per la formazione professionale” conclude l'autore. “Giacomo Bruno e il suo staff editoriale mi hanno seguito nell'intero iter di pubblicazione con serietà e professionalità, contribuendo alla nascita di questa mia prima creazione editoriale”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3NhTTUr

Mirko Serrallegri, nato a Roma nel 1970. Padre di due splendide figlie Mia e Tea. Sin dai suoi studi superiori si è sempre interessato di costruzioni ed immobili. È appassionato della materia urbanistica e di costruzione in ambito immobiliare che ha approfondito con studi specialistici oltre che sul campo grazie all'esperienza maturata in oltre trenta anni di attività professionale. Si è occupato di costruzioni edili, realizzazioni impiantistiche ed intermediazione immobiliare con un continuo ampliamento dei propri orizzonti conoscitivi. La visione imprenditoriale lo ha portato a precedere sempre i tempi, prima con la costituzione della prima agenzia di intermediazione immobiliare in un grande centro commerciale a Roma, poi con la costituzione del primo portale self-service immobiliare in Italia. Dopo oltre trenta anni di attività ha ogni giorno nuovi stimoli e nuovi traguardi da raggiungere che lo spingono alla continua crescita personale e professionale. Sito web: https://www.realista.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it