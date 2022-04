Calcio: Juventus, svelata la prima maglia per la prossima stagione

12 aprile 2022 a

a

a

Torino, 12 apr. - (Adnkronos) - Dopo aver rivelato la quarta maglia che sarà utilizzata nella stagione in corso, il sito specializzato Footy Headlines anticipa anche il kit da gioco principale della prossima stagione della Juventus. La prima maglia della 'Vecchia Signora' 2022/2023 sarà molto diversa dalle precedenti, pur rimanendo a strisce bianconere. Le strisce pensate dallo sponsor tecnico Adidas non saranno più compatte, ma formate da un pattern triangolare. Nel retro della maglia compariranno solo nella parte bassa, lasciando dominante il bianco. Le novità però non si fermano soltanto alle strisce, spicca il nome dello sponsor elettrizzato, con fulmini e saette rappresentati sulle lettere.