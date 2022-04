"SUONO PURO": L'AUTENTICA VOCE DELLA BATTISTA E LA FIRMA SONORA DI AUTOMOBILI PININFARINA

12 aprile 2022 a

- - Automobili Pininfarina svela come ha realizzato l'esclusivo e innovativo "suono del lusso sostenibile" per la hyper GT interamente elettrica Battista

- Composta tramite un evoluto sound engineering e basata sulla "voce" del suo fenomenale motore elettrico, la melodia della Battista risuona a 54 Hz, una frequenza che mira ad avere un'influenza positiva sul comfort e sul benessere del guidatore

- Paolo Dellachà, Chief Product and Engineering Officer di Automobili Pininfarina: "I nostri designer e tecnici del suono hanno plasmato un'esperienza acustica EV unica e organica che i clienti ameranno. La voce della Battista è emozionante e autentica per chiunque viva da vicino la nostra vettura"

- Video dell'esclusivo sound della Battista e della frequenza visualizzata in natura: youtu.be/E5etYYeFnik

CAMBIANO e Monaco di Baviera, 12 aprile 2022 /PRNewswire/ -- Automobili Pininfarina ha svelato SUONO PURO, il concept acustico creato per la prima hyper GT interamente elettrica al mondo. Il marchio italiano continua a sviluppare prodotti innovativi ed esperienze uniche per dare vita a una nuova era di lusso sostenibile.

La creazione di un'esperienza sonora di questo livello ha posto sfide importanti, in aggiunta all'importanza di offrire un'esperienza di proprietà e di guida senza pari, un lusso raffinato, un design ispirato alla tradizione e un livello eccellente di sostenibilità. Che suono hanno la bellezza e la potenza nel mondo dei veicoli elettrici? Quale voce dovrebbero avere questo premiato capolavoro progettuale e il marchio Automobili Pininfarina? Come si può creare una connessione naturale ed emotiva tra guidatore, vettura ed esperienza di guida?

Le sensazioni uditive sono state accuratamente realizzate per incarnare la purezza del design della Battista e conferire ad Automobili Pininfarina una voce unica che mira a risuonare positivamente con il guidatore. Utilizzando tecnologie all'avanguardia e oltre 2.000 ore di lavoro tra composizione, sviluppo e perfezionamento da parte di ingegneri, designer e tecnici del suono, la meravigliosa esperienza melodica del marchio è riprodotta in frequenze e tonalità ricercate.

Paolo Dellachà, Chief Product and Engineering Officer di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: "I nostri designer e tecnici del suono hanno plasmato un'esperienza acustica EV unica e organica, un'esperienza speciale e autentica per chiunque viva da vicino la nostra vettura. È la firma della Battista e del marchio Automobili Pininfarina, riconoscibile, pura e personale come il nostro design."

SUONO PURO rende omaggio alla purezza del DNA progettuale di Automobili Pininfarina e offre le proprietà di benessere associate alla frequenza di 432 Hz. Una frequenza calda, stimolante ed emotiva, con lo stesso effetto calmante delle campane tibetane e utilizzata da compositori di musica classica come Mozart e Verdi.

Al regime minimo la frequenza sonora della Battista è di 54 Hz (tre ottave meno della frequenza di 432 Hz), una nota di fondo pura e inconfondibile. La purezza di questa frequenza può essere visualizzata nel modo in cui influenza l'acqua, creando splendide increspature organicamente simmetriche. L'effetto di questa frequenza sul corpo umano, composto in media al 70% da acqua, è destinato a contribuire a una sensazione di benessere e serenità. I clienti potranno vivere questa esperienza unica con la loro Battista: le consegne in tutto il mondo inizieranno quest'anno.

Intervista con gli esperti che hanno dato vita a SUONO PURO per la Battista

Automobili Pininfarina ha collaborato con i designer del suono di Novo Sonic per regalare al marchio e alla Battista una voce unica. Garry Lane, NVH & Sound Managing Engineer di Automobili Pininfarina, e Tom Huber, fondatore e CEO di Novo Sonic, hanno costituito la collaborazione iniziale da cui è nato questo progetto portato a termine insieme a un piccolo team di esperti del suono appassionati. In questa intervista ne illustrano i particolari.

Qual è stato il brief iniziale? Quali sensazioni volevate suscitare nelle persone che ascoltano la Battista?

Garry Lane: Stiamo per introdurre nel mondo delle auto di lusso una hyper GT esclusiva. Una reinterpretazione unica nel suo genere della mobilità elettrica e unico è anche il suo suono. SUONO PURO doveva essere autentico e rispecchiare appieno il marchio. Abbiamo deciso di lasciar parlare da soli i quattro potenti motori elettrici, accompagnati da una speciale esperienza sonora con un effetto positivo sul benessere del guidatore.

Tom Huber: Volevamo ottenere un'esperienza acustica naturale e per farlo occorreva prendere in considerazione l'utilizzo della frequenza. La frequenza di 440 Hz è stata introdotta per la prima volta nell'industria musicale americana nella prima metà del XX secolo per definire una tonalità di riferimento per accordare strumenti e orchestre. Successivamente il settore si è adeguato anche nel resto del mondo. Tuttavia, prima di allora, la frequenza di 432 Hz era l'accordatura adottata nel mondo della musica classica, per esempio da Verdi. Ascoltando un'orchestra che suona nell'accordatura originale, in molti concorderanno sul fatto che è udibile una differenza sostanziale in termini di calore e rilassamento.

L'esperienza sonora deve risuonare in tutti gli aspetti del marchio Automobili Pininfarina vissuti dai clienti, non solo nel prodotto dove altri componenti suscitano già un livello emozionale elevato: basti pensare alla potente colonna sonora del motore. Tutto deve essere colmo di emozione e autenticità e per questa ragione abbiamo adottato un approccio olistico con l'utilizzo della frequenza di 432 Hz attraverso l'intera esperienza del brand, con un paesaggio sonoro coerente ad ogni punto di interazione.

Qual è stata la sfida più complessa?

GL: Volevamo che la Battista fosse immediatamente riconoscibile, che le persone potessero sentire e riconoscere la Battista prima ancora di vederla, lasciandosi avvolgere ed emozionare dal suo motore interamente elettrico. La sua voce è stata selezionata e sviluppata con cura per un'auto davvero speciale, e per un intero marchio, in circa la metà del tempo impiegato da costruttori automobilistici con volumi maggiori, che solitamente sviluppano una firma sonora in quattro o cinque anni tra ricerca e ingegneria. Questa è stata una sfida straordinaria.

TH: Uno splendido design visivo è pura emozione. Un'auto meravigliosa come la Battista fa venire la pelle d'oca. Vale lo stesso per la musica: le emozioni possono prendere strade diverse e creare una connessione con il corpo umano. La sfida è stata creare un paesaggio sonoro che trasferisse emozioni in un sound che molte persone non hanno mai sperimentato: il suono di un motore elettrico. Abbiamo affrontato con coraggio e dedizione questa sfida, dimostrando che il suono elettrico naturale può essere bellissimo e stimolante.

Come avete raggiunto l'obiettivo di rappresentare il design e la bellezza nel suono della Battista?

TH: Il suono è ispirato alla caratteristica linea di design che abbraccia la carrozzeria della Battista. La creazione della melodia in studio è iniziata con Luca Borgogno, Chief of Design del marchio, che dava vita a un leitmotiv ispirato al design, una frase musicale breve e ricorrente. Questa frase è stata tradotta in uno spartito basato sulla filosofia progettuale del brand e sulle proporzioni esclusive rappresentate da curve, lunghezza e armonia. Un approccio mai provato prima in questo contesto.

Questo progetto è stato trasformato nel suono di Automobili Pininfarina e della Battista utilizzando la frequenza di 54 Hz come nota di fondo organica e unica, sempre presente, capace di creare una perfetta armonia tra prestazioni e benessere, esattamente come la vettura. È la "linea sonica" di Automobili Pininfarina.

Qual è stata l'innovazione più importante?

GL: Lo sviluppo di un software su misura che chiamiamo il "cuore del suono". Non solo è stato creato da zero appositamente per la Battista, ma anche il modo in cui è stato implementato è unico: abbiamo lavorato a una specifica soluzione software che garantisse la massima qualità del suono. La gestione del tutto è affidata ai sintetizzatori di nuova concezione: sono regolabili individualmente e rispondono a una serie di sistemi del veicolo, dai profili di velocità e coppia del propulsore all'intervento dello sterzo. L'opera è completata da 12 altoparlanti interni ed esterni appositamente sviluppati che agiscono in perfetta armonia con l'impianto Naim Audio.

Il sistema di altoparlanti è stato meticolosamente progettato per diffondere la tonalità a 54 Hz nell'intero spettro di frequenze con una qualità immensa. L'auto genera il suono in tempo reale dando vita a una perfetta esperienza acustica ad alta risoluzione che abbraccia gli occupanti e lascia un'inconfondibile firma melodica all'esterno. Il suono è trasmesso perfettamente nell'abitacolo della vettura per un'esperienza uditiva naturale. Ha una bassa frequenza e consente di vivere appieno l'esperienza acustica EV.

TH: Volevamo trasmettere un racconto armonico della massima qualità alle persone che vivono questa esperienza, perciò è stato fondamentale disporre del giusto software e hardware per riprodurre ciò che avevamo creato in studio. È molto diverso rispetto al lavoro con i veicoli dotati di motore a combustione interna che generano suoni propri nettamente più marcati. Il suono intrinseco e futuristico della Battista è unico, ma anche interessate e nuovo, con un effetto naturale positivo su chi lo vive. A tal proposito, potremmo vedere la Battista come uno strumento progettato con grande maestria e accordato alla perfezione, suonato dal direttore d'orchestra e compositore seduto al volante, che può produrre melodie diverse in tempo reale in base al modo in cui la guida.

Qual è l'aspetto più speciale della colonna sonora? Di cosa andate più orgogliosi?

GL: Le esperienze personalizzate e il bellissimo design sono molto importanti per i nostri clienti. I guidatori avranno la totale libertà di scelta su quanto sperimentare dell'ambiente acustico di elevata qualità della Battista. Il merito è dell'esaustivo lavoro di ingegneria e sviluppo sul suono reale dei motori elettrici, che varia in sintonia con le diverse modalità di guida selezionate.

Far sì che il guidatore avvertisse differenze nette nel sound tra una modalità e l'altra è stato complesso e raggiungere questo risultato è molto gratificante. È la dimostrazione degli sforzi compiuti dal team. Ogni aspetto della Battista è caratterizzato da un elevato livello di personalizzazione che porta il lusso a una nuova dimensione, abbracciando il guidatore nella combinazione di prestazioni del motore e pregiati materiali del raffinato abitacolo, ma anche nel modo in cui l'auto comunica con l'essere umano e lo fa sentire.

TH: Penso che la purezza del suono sia molto speciale. Sin dall'inizio volevamo farlo risuonare alla frequenza di 432 Hz. La frequenza base di 54 Hz trasmette la potenza profonda dell'auto ed è organica, sfrutta l'hardware della vettura per offrire una nota di fondo il più unica e autentica possibile. Risuona con ciò che rappresenta Automobili Pininfarina: design puro, lusso sostenibile e prestazioni straordinarie.

Ed è unico anche il modo in cui il sound incarna il design della Battista e i valori del marchio. Non ci siamo limitati a creare un suono per una vettura. Abbiamo valutato nel dettaglio il modo in cui le persone vivono il marchio nel suo insieme, il modo in cui il brand comunica con loro e quale dovesse essere la "voce" della vettura. Lo stesso design e gli stessi temi sonori abbracciano l'intera esperienza. Questo, per me, è autentico e originale. E racconta una storia importante, la storia dell'innovazione firmata Automobili Pininfarina.

