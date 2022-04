Davide Ceron, Zaffiro: “sgomberi professionali, nuovo valore ai locali abitativi e lavorativi abbattendo costi, stress e tempi in totale sicurezza”

12 aprile 2022 a

a

a

(Treviso, 12/04/2022) - Gli sgomberi sono attività che richiedono personale con un alto grado di precisione, velocità ed efficienza, costantemente aggiornato in materia di sicurezza sul lavoro

Treviso, 12/04/2022 - “Gli sgomberi si rendono necessari quando occorre liberare appartamenti, cantine, soffitte, magazzini o uffici”, introduce Davide Ceron, titolare dell'azienda trevigiana Zaffiro. “L'abitudine diffusa di conservare elettrodomestici rotti, mobili in disuso, giocattoli e vecchi oggetti non più utilizzati o utilizzabili, porta ad un accumulo di elementi che vanno ad occupare inutilmente gli spazi che possono essere riqualificati. Quando si decide di dare nuova vita e sfruttare in maniera diversa un ambiente o si devono eseguire lavori, nasce il problema di come liberarlo. In questi casi - prosegue - la soluzione ottimale è quella di chiedere l'intervento di professionisti affidabili che, dopo un sopralluogo gratuito e la stima di un preventivo chiaro e trasparente, possano effettuare tutte le operazioni di sgombero rapidamente e a prezzi contenuti. La gestione totale di tutti gli aspetti logistici, amministrativi ed operativi da parte del nostro staff interno, permette al cliente di non preoccuparsi di nulla e di beneficiare di tutti i vantaggi offerti”.

Nata nel 1996 a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, l'impresa di servizi Zaffiro esegue servizi trasversali per ogni tipo di esigenza che vanno dagli sgomberi degli ambienti domestici o professionali alle pulizie civili ed industriali, santificazioni, trattamenti per pavimenti e lavanderia, il tutto con professionalità e competenza.

“Spesso si pecca di troppa superficialità pensando che una simile attività possa essere svolta ricorrendo al fai da te”, sottolinea Davide Ceron. “Soprattutto quando il carico di lavoro è elevato entrano in gioco dinamiche di varia natura che comportano più svantaggi che vantaggi, perché si sottovalutano costi, tempi, stress e la cura con la quale ogni singolo oggetto deve essere trattato e/o smaltito, fattori che solamente professionisti ben strutturati e organizzati sono in grado di fronteggiare. Basti pensare alla necessità di mezzi idonei che consentano il trasporto di tutto ciò che è destinato ad altra destinazione o a una discarica”.

Gli sgomberi dunque sono attività che non possono essere lasciate al caso, in quanto richiedono personale con un alto livello di precisione, velocità ed efficienza, costantemente aggiornato in materia di sicurezza sul lavoro e dotato di mezzi certificati e sicuri, idonei ad effettuare qualsiasi operazione, anche in condizioni non proprio favorevoli.

“La preparazione è il primo passo per raggiungere un risparmio economico e per completare lo sgombero in maniera ottimale e puntuale”, sottolinea Ceron. “Grazie all'esperienza maturata nel tempo, siamo in grado di proporre il servizio a prezzi ragionevoli, in alcune circostanze, addirittura irrisori. Nell'ottica del principio del recupero, riuso e riciclo la nostra organizzazione effettua servizi di sgombero in qualsiasi tipo di locale con la possibilità di risparmiare sul costo del lavoro in rapporto alla merce recuperabile presente”.

Contatti: https://zaffirosas.it