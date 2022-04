Calcio: Aic, 'totale solidarietà a Iemmello e al Catanzaro per l'aggressione di Foggia'

12 aprile 2022 a

Roma, 12 apr. - (Adnkronos) - "In merito a quanto accaduto durante la gara Foggia – Catanzaro, con la vergognosa aggressione subìta da Pietro Iemmello oggetto di una vera e propria caccia all'uomo, l'Aic esprime totale solidarietà al calciatore e ai componenti della squadra calabrese e, nel condannare duramente il gravissimo episodio, auspica che le autorità competenti facciano luce sulle circostanze che hanno determinato tale evento, inqualificabile ed inaudito". L'Assocalciatori, in una nota. si schiera in difesa del Catanzaro, dopo quanto accaduto ieri sera nel match di Serie C contro il Foggia, con il tentativo di aggressione all'attaccante dei calabresi Iemmello da parte degli ultras foggiani. Il match è stato sospeso in due occasione per invasione di campo e lancio di oggetti e fumogeni dalla curva. "Un atto gravissimo che, purtroppo, si va ad aggiungere alla lunga lista di casi di intimidazioni e violenza nei confronti di tesserati evidenziata nel rapporto 'Calciatori sotto tiro' redatto annualmente dall'Associazione Calciatori", conclude l'Aic.