Affidea avvia in una partnership strategica con Brust-Zentrum Zurigo, espandendosi nel mercato svizzero della cura per la salute della donna

L'AIA, Paesi Bassi, 12 aprile 2022 /PRNewswire/ -- Affidea Group, il più grande fornitore europeo di servizi di diagnostica per immagini, ambulatoriali e oncologici, ha oggi completato con successo l'acquisizione della quota di maggioranza di Brust-Zentrum Zürich, il più grande gruppo svizzero di medicina per la salute della donna, con una posizione di mercato leader nel cantone di Zurigo.

Brust-Zentrum Zürich è un rinomato fornitore medico che offre una vasta gamma di servizi integrati nella salute delle donne dallo screening del cancro al seno, diagnostica per immagini, consulenze ambulatoriali, trattamento oncologico e trattamento chirurgico. La clinica vanta un team di 80 persone e 20 specialisti per la cura del seno tra cui ginecologi, chirurghi, oncologi, radiologi, ai quali si aggiungono specialisti per la consulenza genetica e psico-oncologi, il cui obiettivo è quello di fornire cure olistiche a supporto di pazienti con patologie del seno.

Grazie a questa partnership, Affidea Svizzera si espande nel mercato della cura del seno, offrendo servizi di assistenza integrati per la salute delle donne, ampliando allo stesso tempo la sua impronta geografica nel cantone di Zurigo. In Svizzera, il business combinato di Affidea e Brust-Zentrum Zurigo riunisce più di 280 professionisti in 11 centri, con oltre 145.000 pazienti ogni anno.

I tre fondatori chiave di Brust-Zentrum, il Prof. Christoph Tausch, il Prof. Jian Farhadi e Onko-Zentrum Zürich continueranno a far crescere l'azienda in collaborazione con Affidea, in qualità di azionisti e membri del consiglio di amministrazione, nonché nei loro ruoli medici. Con il loro impegno imprenditoriale e la loro esperienza nel trattamento oncologico e chirurgico del cancro al seno, hanno ulteriormente rafforzato la posizione del Brust-Zentrum di Zurigo nell'ultimo decennio, quest'anno tra l'altro ricorre il 20º anniversario del Brust-Zentrum di Zurigo.

Giuseppe Recchi, CEO di Affidea Group, afferma riguardo all'ultima acquisizione in Svizzera: "Questo investimento è una pietra miliare nell'impressionante percorso di crescita di Affidea. Siamo costantemente impegnati nel fornire ai nostri pazienti un'ampia gamma di servizi medici di altissima qualità. Brust-Zentrum Zurigo è un'azienda con una reputazione medica ben strutturata in Svizzera, che creerà forti sinergie con il nostro portafoglio di servizi e rafforzerà la nostra posizione nel mercato integrato della cura del seno. Ora abbiamo raggiunto 320 centri in tutta Europa, con quasi 50 nuovi centri acquisiti negli ultimi 12 mesi. Sono molto orgoglioso della capacità di Affidea di saper padroneggiare la propria dimensione oltre all'eccellenza clinica che si basa sulle straordinarie competenze di oltre 7500 medici in 15 paesi, impegnati a servire i pazienti ai più alti standard clinici. In soli tre anni, abbiamo quasi raddoppiato le dimensioni in tutte le nostre operazioni, ricevendo feedback eccezionali dai nostri pazienti."

Marc-André Christinat, Country Manager di Affidea Switzerland: "Non vediamo l'ora di collaborare con Brust-Zentrum Zürich. Le sinergie tra le nostre due aziende, insieme alle nostre capacità operative e cliniche, ci permetteranno di fornire un migliore accesso all'assistenza integrata per la salute della donna nelle comunità in cui operiamo insieme. Nel procedere congiuntamente, la nostra priorità sarà continuare a fornire cure mediche di alta qualità, mettendo le esigenze dei nostri pazienti e medici al centro di tutto ciò che facciamo."

Prof. Christoph Tausch, CEO of Brust-Zentrum Zürich: "Insieme al nostro nuovo partner Affidea, la sua competenza medica e strategica in diagnostica per immagini, servizi ambulatoriali e cura del cancro, Brust-Zentrum Zurigo realizzerà ulteriori sviluppi in Svizzera e sarà in grado di fornire la sua eccellente assistenza medica a molti altri pazienti. Sulla base delle competenze esemplari di Affidea nella diagnostica, ci sono significative sinergie tra le due aziende alle quali si aggiungerà la condivisione delle competenze mediche ed un'eccezionale esperienza per il paziente. Non vediamo l'ora di collaborare con Affidea."

La Brust Zentrum Zurich è stata assistita durante tutto il processo di transazione da Capitalmind dal lato finanziario e da Bär & Karrer dal lato legale. Affidea è stata consigliata da Niedere Kraft Frey sul lato legale e da KPMG sul lato finanziario. I dettagli della transazione rimangono riservati.

Affidea GroupAffidea (www.affidea.com) è il più grande fornitore europeo di diagnostica per immagini, servizi ambulatoriali e di cura del cancro, presente in 15 paesi in Europa, con 320 centri. Il Gruppo Affidea impiega più di 11.000 professionisti, servendo più di 10 milioni di pazienti ogni anno. Grazie ai suoi precedenti per la sicurezza dei pazienti, Affidea è il fornitore di imaging diagnostico più premiato in Europa dalla Società Europea di Radiologia - oltre il 50% di tutti i centri dell'Eurosafe Star Wall appartengono ad Affidea. Affidea è di proprietà di azionisti legati alla famiglia Bertarelli, che ricevono consulenza dalla loro impresa, la Waypoint Capital.

