Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Lega e Fi domani andranno da Draghi pronti ad aprire una crisi di Governo. La riforma del catasto è solo un pretesto, non aumenta tasse e non mette mani nelle tasche degli italiani. Lega e FI lo fanno mentre una guerra devastante è in corso. Stanno scherzando col fuoco, attenti perchè ci si brucia». Lo scrive su Twitter il presidente di Ali e coordinatore dei sindaci del Pd Matteo Ricci.