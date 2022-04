Infortuni: procura Milano apre fascicolo su operaio morto sul lavoro a Cusago

12 aprile 2022 a

a

a

Milano, 12 apr. (Adnkronos) - La procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo ed è stata disposta l'autopsia per l'operaio di 46 anni morto in un incidente sul lavoro avvenuto a Cusago, comune alle porte di Milano. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio è caduto da un'altezza di circa 5 metri, probabilmente da una scala, mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione sull'esterno della sede di un'azienda in viale Europa. Se a occuparsi delle prime disposizioni è il magistrato di turno, ora il fascicolo verrà trasmesso alla squadra ad hoc - che si occupa di morti sul lavoro - coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano.