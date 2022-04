Milano: nuovi guai per rapper Baby Gang, indagato per resistenza

12 aprile 2022 a

Milano, 12 apr. (Adnkronos) - Zaccaria Mouhib, il rapper noto come 'Baby Gang', è indagato per resistenza, lesioni e per aver violato il foglio di via da Milano. E' quanto emerge da fonti della procura. Da quanto trapela, ieri pomeriggio, lunedì 11 aprile, il 20enne è stato fermato, insieme a un amico, durante un controllo in via Andrea Costa, mentre viaggiava a bordo di uno scooter. Dopo un primo tentativo di evitare la polizia, i due ragazzi sono scesi e hanno aggredito gli agenti.

L'amico è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale - sarà giudicato per direttissima -, mentre il rapper è riuscito a scappare. Per Baby Gang è quindi scattata la denuncia. Il rapper era già finito nei guai: arrestato con l'accusa di rapina aveva pensato bene di girare un video proprio all'interno di San Vittore. Una bravata per cui è stato aperto un fascicolo di indagine per "accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti".