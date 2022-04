Welfare, Ricotti (Acli): "Vogliamo essere al fianco dell'Inps"

12 aprile 2022 a

Roma, 12 apr. (Adnkronos/Labitalia) - "Noi vogliamo essere al fianco dell'Inps. Abbiamo un sistema di welfare con la persona al centro e serve un rapporto per sviluppare un'efficace sinergia tra patronati e Inps. E' necessario porre un freno a diversi protocolli locali realizzando un protocollo a livello nazionale". A dirlo Paolo Ricotti, presidente patronato Acli, intervenendo al convegno ‘Il patronato del futuro', in corso a Roma.

"All'Inps - sottolinea - chiediamo: l'ampliamento delle informazioni e dei dati rendendoli disponibili ai patronati, l'accessibilità di tutti gli applicativi di calcoli in dotazione agli operatori dell'Istituto e la costituzione di un tavolo tecnico permanente per una condivisione preventiva delle procedure. Tutto questo per diminuire i contenziosi".

"Nel rapporto tra cittadino e Pa - spiega - è sempre più diffusa la digitalizzazione, a patto che non ci sia un impedimento della percezione dei diritti".