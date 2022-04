Vite da Ricordare: in libreria per il Gruppo Albatros la collana dedicata a chi non è più tra noi

12 aprile 2022 a

(Roma, 12/04/2022) - Sempre più persone decidono di ricordare i propri cari in un libro, per rendere le loro vite davvero eterne

Roma, 12/04/2022 - Quante donne e quanti uomini straordinari abbiamo incontrato sulla nostra strada? Quante delle loro storie restano vive solo grazie al nostro ricordo? Da oggi potremo condividerne la memoria anche con chi non ha avuto la fortuna di incontrarli sulla propria strada: i lettori.

Sono tanti i perché dietro la scrittura di un libro, numerose le motivazioni più o meno esplicite che portano alla composizione di un'opera letteraria. Scrivere, del resto, significa prima di tutto raccontarsi, lasciare sulla pagina qualcosa di sé e della propria vita, momenti ed emozioni che meritano di essere condivisi.

Ma scrivere può significare anche ricordare, dedicare un tributo – attraverso la propria Opera – alla memoria di chi non c'è più. Donne e uomini che hanno attraversato la nostra vita lasciandoci gesti e insegnamenti che non dimenticheremo mai e che solo una biografia può mantenere davvero vivi. Così, grazie a Vite da Ricordare, la seconda vita (letteraria) di chi abbiamo amato diventa realtà.

Partendo da questo assunto, una delle più note realtà editoriali italiane, il Gruppo Albatros, ha ideato Vite da Ricordare, la collana dedicata a donne e uomini non più tra noi, che rivivranno nel ricordo e nella testimonianza di un libro. Un'iniziativa che sta già riscuotendo grandi consensi.

Il progetto è nato dall'esperienza fin qui maturata dal Gruppo Albatros con la collana Vite da Scrivere, inaugurata ormai cinque anni fa e dedicata alle autobiografie.

“Se Vite da Scrivere risponde alla nostra vocazione di raccontare storie attuali, mettendoci in ascolto dei protagonisti che quelle storie le hanno vissute, con Vite da Ricordare abbiamo voluto fare un passo ulteriore, andando a recuperare l'eredità di chi non c'è più, raccontata questa volta da chi ne ha raccolto il testimone spirituale”.

Così Daniele De Prosperis, già direttore della Collana Vite da Scrivere, illustra la nuova scommessa del Gruppo Albatros, annunciando la selezione rivolta a tutti coloro che vorranno fissare in un libro il ricordo di familiari, amici o mentori, ormai scomparsi e che hanno lasciato una traccia indelebile del loro passaggio.

“Non è raro essere contattati anche nell'ambito del progetto autobiografico” continua De Prosperis “da autori che intendono raccontare la storia di un marito o di una moglie appena scomparsi dopo una vita trascorsa insieme, oppure di una nonna straordinaria con cui si è cresciuti, di un primo amore che se ne è andato tragicamente o di un genitore che è stato in grado di trasmettere con affetto e semplicità i grandi valori della vita. Abbiamo quindi deciso, dopo l'esperienza di diverse pubblicazioni e dopo aver ricevuto recensioni entusiaste, di continuare su questa strada. Così ci siamo messi in ascolto di nuove storie che, se hanno lasciato una traccia tanto profonda nel cuore di chi sente il desiderio di ricordarle, non potranno che commuovere e restare impresse anche nella memoria di chi le leggerà”.

Per partecipare al progetto non occorre sapersi cimentare con la scrittura, la stesura delle opere è infatti curata da editor professionisti che raccolgono il racconto orale – eventualmente corredato di foto, pagine di diario e testimonianze – e lo tramutano in libro. Un supporto puntuale ma discreto, che non si sovrappone mai alla “voce” di chi sta raccontando la storia. Un'iniziativa unica nel suo genere, un incontro tra memoria e letteratura che il panorama editoriale non ha mai conosciuto prima.

Le opere della collana Vite da Ricordare sono pubblicate e distribuite a livello nazionale. Inoltre, l'ufficio stampa del Gruppo Albatros ne cura la promozione sui canali tradizionali e online, prevedendo – tra le numerose iniziative – passaggi televisivi e radiofonici, la partecipazione alle principali fiere del libro e ai più prestigiosi premi letterari.

Il Gruppo Albatros Il Filo nasce a Roma nel 2002, dalla fortunata esperienza della rivista letteraria Il Filo. Dal 2006 fino al giorno della sua scomparsa la Presidenza Onoraria del Gruppo è stata affidata ad Alda Merini. Tra le attività svolte dal Gruppo, oltre alla pubblicazione di opere letterarie, anche la produzione di programmi televisivi e radiofonici, di film, booktrailer e audiolibri. In ambito internazionale, il Gruppo Albatros Il Filo opera con più marchi in Germania, Regno Unito, Francia, Spagna e Portogallo.