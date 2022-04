12 aprile 2022 a

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Noi siamo persone serie. Anche se non votiamo una riforma che tu voti insieme a leghisti e grillini. Noi siamo persone serie. Anche se non la pensiamo come te, Conte o Salvini. Impara a rispettare gli altri, Carlo Calenda". Così Catello Vitiello di Iv replica via twitter a Carlo Calenda.