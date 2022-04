Strage Bologna: De Maria (Pd), 'passi avanti per chiarire responsabilità politiche'

12 aprile 2022 a

a

a

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Una giornata importante oggi alla Camera. Ho invitato ad una conferenza stampa Paolo Bolognesi, Matteo Lepore, Andrea Speranzoni, per parlare della strage di Bologna. Per spiegare ancora una volta che quella strage non riguarda solo la mia città, ma tutto il paese. Quarant'anni di indagini e di processi hanno consentito di fare chiarezza su un pezzo importante della nostra storia". Così Andrea De Maria del Pd.

"Responsabilità e ragioni sono state in parte chiarite. Ora anche alla luce delle ultime acquisizioni nel processo contro Bellini ed altri imputati, grazie alla digitalizzazione di una mole imponente di documenti, è possibile lavorare per individuare i mandanti e chiarire il ruolo di servizi deviati e della loggia massonica P2".

"Un passo avanti importante per chiarire responsabilità politiche. Ma soprattutto per rafforzare la nostra democrazia e saper affrontare con più forza le sfide difficili dei nostri anni".