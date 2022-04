Fisco: Boccia, 'non abbiamo letto riforma? Salvini l'ha fatto, ma non l'ha capita'

12 aprile 2022 a

a

a

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "La destra fa solo propaganda politica e dice no a tutte le riforme. Ha preso ormai in ostaggio anche la riforma fiscale dopo la riforma della giustizia. Salvini dice che noi non l'abbiamo letta? Beh, mi sa che lui l'ha letta e non l'ha capita". Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, parlando con i giornalisti fuori da Montecitorio.

"Sia all'articolo 6 che all'articolo 10 è scolpito il no all'aumento della pressione fiscale. Piuttosto, finalmente si arriverà a modernizzare il catasto ancora basato su un quadro normativo degli anni trenta. Sarà, invece, possibile abbassare le imposte ai più deboli e far pagare chi non ha mai pagato perché in immobili mai accatastati”.