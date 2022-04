Fmi: in 40 anni tasse scese di 20 punti ma corsa al ribasso taglia spese sociali

12 aprile 2022 a

Roma, 12 apr. - (Adnkronos) - Nel corso degli ultimi 40 anni la tassazione sulle imprese e quella sui redditi delle persone è scesa di almeno 20 punti nelle economie avanzate: lo certifica il Fondo Monetario Internazionale in un capitolo del Fiscal Monitor appena diffuso in cui evidenzia come dal 1980 al 2020 la tassazione media 'corporate' è scesa in questi paesi dal 42% al 21% mentre quella sui redditi delle persone addirittura dal 55 al 31%.

Soprattutto nel caso delle imprese, si segnala, un taglio delle aliquote "può attrarre basi imponibili da altri paesi sotto forma di capitale reale o profitti 'sulla carta' solo con uno spostamento degli utili". Ne corrisponde tuttavia "una contrazione della base imponibile in altri paesi che ne riduce le entrate fiscali".

A questo punto "anche gli altri paesi sono sotto pressione per abbassare le loro imposte sui capitali, con ulteriori ripercussioni. Questa "corsa al ribasso" - che può portare a una tassazione inefficientemente bassa e quindi a investimenti pubblici e spese sociali insufficienti si è riflessa nelle tendenze al ribasso delle aliquote dell'imposta sul reddito delle società e delle persone fisiche" osserva il Fondo.