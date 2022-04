Champions, Bayern-Villarreal 1-1: spagnoli in semifinale

12 aprile 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Il Villarreal pareggia 1-1 sul campo del Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di finale di Champions League e si qualifica per le semifinali, dove affronterà una tra Liverpool e Benfica. Il Bayern, sconfitto 1-0 all'andata, sblocca il risultato al 52' con Lewandowski che, servito da Mueller, fa centro con un preciso rasoterra. I campioni di Germania continuano a spingere alla ricerca del gol qualificazione e vengono puniti all'88'. Ripartenza del Villarreal, Moreno crossa e Chukwueze da pochi metri non può sbagliare: 1-1 e spagnoli in semifinale.