Mafia: blitz Palermo, droga a domicilio e clienti fidelizzati, così clan faceva affari

Palermo, 13 apr. (Adnkronos) - Clienti fidelizzati e consegne di droga a domicilio. E' quanto emerge dal blitz eseguito all'alba dai carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo del Comando provinciale di Palermo e delle Compagnie di Cefalù e Petralia Sottana a Palermo e San Mauro Castelverde. Sei in tutto le misure cautelari a carico di altrettanti indagati, accusati, a vario titolo, di rapina in concorso, aggravata dal metodo e dalle modalità mafiose, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ed estorsione. Quattro persone sono finite in carcere e due ai domiciliari.

Le indagini, coordinate da un pool di magistrati diretti dal procuratore aggiunto Paolo Guido, hanno fatto luce su un'attività di spaccio di droga, principalmente cocaina, caratterizzata da una "spiccata pervasività commerciale", spiegano gli investigatori dell'Arma. Gli indagati avevano "un'attenzione maniacale" alla ‘fidelizzazione' del cliente-assuntore. Per avere una lista estesa di acquirenti fidati, infatti, non esitavano anche a effettuare servizi di consegna ‘a domicilio' dello stupefacente.