Ucraina, Zelensky: "Da Biden parole vere da vero leader"

Kiev, 13 apr. (Adnkronos) - "Parole vere di un vero leader". Lo ha scritto, nella notte, in un tweet, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo che ieri sera per la prima volta Joe Biden ha usato la parola "genocidio" per descrivere le atrocità in Ucraina dopo l'invasione russa.

"Chiamare le cose con il loro nome è fondamentale per resistere al male - ha aggiunto nel tweet -. Siamo grati per l'assistenza fornita sinora dagli Usa e abbiamo bisogno con urgenza di più armi pesanti per evitare ulteriori atrocità russe".