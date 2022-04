Droga: Gdf Como, al valico di Brogeda sequestrati 850 gr cocaina e arrestato corriere

13 aprile 2022 a

Como, 13 apr. - (Adnkronos) - Prosegue incessante l'attività svolta dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e dalle Fiamme Gialle lariane volta al contrasto degli illeciti doganali e del traffico di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, funzionari dell'Agenzia Adm della Sezione Operativa Territoriale di Ponte Chiasso e militari della Guardia di Finanza in forza al Gruppo Ponte Chiasso hanno effettuato un controllo nei confronti di un albanese proveniente dalla limitrofa Svizzera.

Tale controllo ha permesso di rinvenire, grazie alle abilità degli operanti, un doppiofondo all'interno del quale erano stati occultati circa 850 grammi di cocaina confezionata in quattro sacchetti per alimenti sottovuoto a loro volta contenuti all'interno di una busta di plastica. All'esito delle attività svolte, su conforme parere dell'Autorità Giudiziaria inquirente, veniva disposto l'arresto del cittadino albanese. Contestualmente, è stata sequestrata della sostanza stupefacente, oltre all'autovettura utilizzata per trasportarla ed alla valuta nella disponibilità dell'arrestato, in franchi svizzeri ed euro, per un ammontare complessivo di circa 2.000 euro.

L'attività di servizio esperita si inquadra in un più ampio e costante dispositivo di prevenzione posto in essere dall'Agenzia Adm e dalla Guardia di Finanza presso i valichi di confine, a presidio della legalità e per il contrasto al fenomeno del traffico internazionale di sostanze stupefacenti.