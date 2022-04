Camera: oggi Question time con Lamorgese e Giorgetti

13 aprile 2022 a

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, risponde a interrogazioni sulle iniziative per la chiusura del centro di accoglienza ubicato nel comune di Sinnai in Sardegna e per il trasferimento dei profughi ucraini in altra struttura; sull'accoglienza dei profughi ucraini sul territorio nazionale e iniziative per la tutela dei minori non accompagnati; sulle iniziative per limitare gli sbarchi di migranti sulle coste italiane, alla luce delle criticità sul piano economico, sanitario e della sicurezza; sulle iniziative per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, anche in relazione all'aumento del carico di lavoro delle strutture di accoglienza impegnate nell'assistenza ai profughi ucraini.

Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, risponde a interrogazioni sull'attivazione di un tavolo di confronto ministeriale volto a garantire la continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento del gruppo Pfizer a Catania; sulle iniziative volte a salvaguardare il tessuto produttivo del Paese in relazione all'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia; sulle iniziative per rivedere la recente disciplina in materia di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti; sulle iniziative, anche in sede europea, per sostenere le imprese in relazione alle difficoltà connesse al reperimento delle materie prime; sulle iniziative volte a disciplinare l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito dell'attività di impresa.