Basket: Nba, Brooklyn batte Cleveland e si qualifica ai playoff, sfiderà Boston

New York, 13 apr. - (Adnkronos) - Brooklyn batte in casa 115-108 Cleveland e mantiene il settimo posto nella Eastern Conference, guadagnandosi il biglietto per i playoff dove affronterà i Boston Celtics in una delle serie più interessanti di tutto il primo turno. Merito di un primo quarto pressoché perfetto dei padroni di casa: 40-20 dopo i primi 12 minuti con il 71% al tiro, toccando anche il +22 nel terzo quarto e tenendo duro nel finale con il rientro a -6 dei Cavaliers.

Tra le fila dei padroni di casa Kyrie Irving è semplicemente immarcabile per tre quarti di partita, segnando i primi 12 tiri tentati nella sua gara prima di fallire gli ultimi tre per chiudere con un comunque eccellente 12/15 dal campo di cui 3/6 dalla lunga distanza, realizzando 34 punti in poco meno di 42 minuti contro la sua ex squadra. A far sorridere coach Nash però sono anche i 12 assist distribuiti dalla sua stella, che fanno il paio con gli 11 di Kevin Durant che ha chiuso con 25 punti e 9/16 al tiro con 2 recuperi e 3 stoppate. Bene anche Bruce Brown (18+9+8) e Andre Drummond (16+8).

Cleveland è stata tramortita da un primo quarto in cui non le è entrato nulla (7/20 al tiro di cui 1/8 da tre), pagando l'inesperienza di un gruppo molto giovane. I ragazzi di coach JB Bickerstaff non hanno però mollato rientrando in partita nel secondo tempo, pur fallendo diverse occasioni di riaprire definitivamente i giochi dopo essere tornati a -6. Il merito è quasi tutto di Darius Garland, eccellente con i suoi 34 punti e 13/24 al tiro, ispirando le doppie cifre di Evan Mobley (19), Kevin Love (14+13), Lauri Markkanen (13) e Caris LeVert (12).