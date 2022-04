Fisco: in corso vertice centrodestra governo, poi delegazione da Draghi**

13 aprile 2022 a

Roma, 12 apr.(Adnkronos) - Al via un vertice del centrodestra di governo, in vista dell'incontro con il premier Mario Draghi a palazzo Chigi. Con il leader della Lega, Matteo Salvini, presso gli uffici di San Luigi dei Francesi, il coordinatore di Fi, Antonio Tajani, i capigruppo dei due schieramenti e Maurizio Lupi. Con loro anche il ministro per lo sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.

Sul tavolo le richieste che il centrodestra di governo farà al premier, dopo le frizioni sulla delega fiscale, con il rischio ventilato da Lega e Fi di nuove tasse, a partire dalla casa. Ieri sera il leader della Lega ha spiegato di essere ottimista: "si troverà una intesa, non è tempo di crisi di governo", ha detto ospite di Porta a Porta.