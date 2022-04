Ucraina: Kadyrov, 'mille militari Kiev arresi a Mariupol, centinaia i feriti'

13 aprile 2022 a

a

a

Kiev, 13 apr. (Adnkronos) - Sarebbero un migliaio i militari ucraini che si sono arresi a Mariupol. E' quanto sostiene sul suo canale di Telegram il leader ceceno Ramzan Kadyrov, aggiungendo che tra i feriti si contano anche ''centinaia di feriti''. "Oggi più di 1.000 marines ucraini si sono arresi a Mariupol. Ci sono centinaia di feriti tra loro. E' una scelta giusta", ha detto, come riporta l'agenzia di stampa russa Tass. Secondo Kadyrov, "le forze ucraine vengono sconfitte una dopo l'altra ogni giorno".

"I combattenti ucraini non sanno cosa fare con i feriti, non sanno chi contattare e cosa fare dopo, perché la resistenza è inutile e non ci sono quasi più combattenti. Sono attivi solo piccoli gruppi individuali", ha detto.

Il leader ceceno ha aggiunto che "ci sono circa 200 feriti nello stabilimento di Azovstal che non possono ricevere assistenza medica". Ed ''è meglio per loro e per tutti gli altri porre fine a questa inutile resistenza e tornare a casa dalle loro famiglie".