Energia: Lollobrigida, 'accordi con Algeria e Qatar scelta non strategica'

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - “Fare accordi per ulteriori approvvigionamenti di gas con Algeria o Qatar, che non sono Stati propriamente democratici, può essere una scelta emergenziale ma non strategica. Fratelli d'Italia chiede un meccanismo di compensazione immediata per quei Paesi, a partire dal nostro, che pagheranno di più rispetto ad altri le conseguenze delle sanzioni imposte alla Russia. Anche gli Stati Uniti devono contribuire economicamente e farlo subito. Infine bisognerebbe riaprire tutti quegli impianti chiusi anche dai Governi Conte e che potrebbero aiutare in questo momento. Dieci anni di follie ideologiche hanno messo in ginocchio la nostra Nazione". Lo ha affermato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, ospite di 'Agorà' su Raitre.