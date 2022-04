Fisco: Malpezzi, 'Draghi ha chiarito, centrodestra fa propaganda'

13 aprile 2022 a

a

a

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - “Mentre il centrodestra fa propaganda e incontra Draghi su questioni che il premier ha già ampiamente chiarito, il Partito democratico incontra i sindacati e le imprese perché per noi è prioritario il sostegno alle attività economiche e alle famiglie. Non ci interessano le polemiche strumentali. Registro con grande preoccupazione che il centrodestra di governo pur di piantare una bandierina elettorale mette a rischio la stabilità e l'azione dell'Esecutivo in un momento cruciale dove il nostro unico obiettivo dovrebbe essere difendere e aiutare lavoratori, famiglie e imprese che affrontano l'inflazione, il caro vita e l'aumento dei costi di energia e materie prime”. Lo ha affermato Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato, ospite di 'Agorà' su Raitre.