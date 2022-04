Belluno: concluso servizio vigilanza dei finanzieri sulle piste di Cortina e Auronzo

13 aprile 2022 a

Venezia, 13 apr. (Adnkronos) - Le stazioni del soccorso alpino della guardia di finanza di Cortina d'Ampezzo e Auronzo di Cadore (Belluno) hanno concluso il 10 aprile il servizio di vigilanza e soccorso sulle piste del comprensorio sciistico Averau - Cinque Torri di Cortina e Colle Santa Lucia del Monte Agudo ad Auronzo, portando a termine 94 interventi di soccorso di sciatori infortunati. Ad Averau si è registrato un incremento degli interventi del 60% rispetto alle stagioni precedenti, probabilmente dovuto all'apertura della pista da sci per allenamenti e gare "Lino Lacedelli" e della nuova cabinovia "Skyline" che possono aver attirato più persone.I finanzieri nel periodo di servizio hanno soccorso una persona colta da arresto cardio-circolatorio durante la risalita in seggiovia. Le è stato praticato il massaggio cardiaco e la ventilazione assistita oltre alla defibrillazione in attesa dell'arrivo dell'eliambulanza. Sono stati sanzionati due sciatori senza Green pass. In aggiunta ai servizi di controllo, i finanzieri hanno effettuato ad Averau i rilievi nivo-meteorologici settimanali inviando i dati al centro valanghe di Arabba dell'Arpa Veneto per la redazione dei bollettini neve e valanghe.