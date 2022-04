Messina: Gdf, 'città porta d'ingresso droga in Sicilia, traffico principale business criminalità'

13 aprile 2022 a

Palermo, 13 apr. (Adnkronos) - "L'odierna attività testimonia la rilevanza attribuita alla tematica dalle Fiamme gialle peloritane e dall'autorità giudiziaria di Messina. L'attenzione è altissima rispetto a tale fenomeno criminale, sintomatico, peraltro, dell'esistenza di agguerrite e strutturate organizzazioni criminali, in grado di gestire così rilevanti quantitativi di droga". A dirlo sono gli investigatori del Comando provinciale della Guardia di finanza di Messina, dopo il sequestro di 7 chili di cocaina in transito dagli imbarchi della città dello Stretto e arresto di due corrieri della droga. "Un fenomeno di grave impatto sociale che costituisce, come ormai documentato da numerose operazioni di polizia - aggiungono -, una delle primarie fonti di finanziamento della locale criminalità organizzata, così confermando la centralità del comprensorio messinese quale porta d'ingresso dello stupefacente in Sicilia, nonché punto strategico per il transito e il traffico di ingenti quantità di narcotico".