Ucraina: in 24 ore trovati 3480 ordigni esplosivi

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Nelle ultime 24 ore gli artificieri del Servizio per le emergenze nazionale ucraino hanno trovato 3480 oggetti esplosivi e 2 bombe aeree. Lo comunica lo stesso Servizio per le emergenze Nazionale, precisando che la maggior parte degli ordigni è stata reperita nelle regioni di Kharkiv, Mykolaiv, Donetsk, Kiev e Sumy. In totale, dall'inizio dell'invasione, sono stati disattivati 58 mila di ordigni esplosivi e oltre 417 chili di materiale esplosivo.