Trapani: ricercato per un tentato omicidio in Romania, arrestato a Marsala

Palermo, 13 apr. (Adnkronos) - Un ricercato internazionale destinatario di un mandato d'arresto europeo per un tentato omicidio commesso in Romania nel 2011 è stato arrestato dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala (Trapani). Deve scontare una pena definitiva di 5 anni di reclusione. Secondo la ricostruzione degli investigatori romeni, il 38enne, al culmine di una lite, avrebbe accoltellato un uomo. Residente da anni a Marsala e con diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato rintracciato dai militari, subito dopo la segnalazione del Servizio di Cooperazione internazionale di polizia del ministero dell'Interno, un un'abitazione nelle campagne del paese, dove risiede da 2010. E' stato condotto al carcere Pietro Cerulli di Trapani, a disposizione del presidente della Corte d'Appello di Palermo per l'attivazione delle successive procedure di estradizione.