Sassari: università, interruzione rete internet Garr - Sardegna

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Sono in corso da stamattina dei problemi tecnici che riguardano il collegamento di rete nazionale Garr (la banda ultralarga dedicata alla comunità dell'istruzione e della ricerca) con il resto della Sardegna. Al momento non si conoscono i tempi di risoluzione del problema. Non sono pertanto disponibili i servizi interni dell'Università di Sassari basati sulla rete Garr (U-Gov, Titulus, Iris, foglina stipendi, email, etc.) , ma è possibile attivare tramite i propri cellulari di servizio una connessione di rete con il proprio computer utilizzando o il cavo usb in dotazione o il servizio di condivisione rete tramite hotspot (Impostazioni>Router Wi-Fi>Attiva HotSpot), per poter navigare su internet. Risultano comunque attivi il sito internet di Ateneo e dei Dipartimenti e l'applicazione selfStudenti.