Lirica: addio a Philippe Boesmans, compositore dell'opera contemporanea

13 aprile 2022 a

a

a

Bruxelles, 13 apr. - (Adnkronos) - Il musicista belga Philippe Boesmans, uno dei maggiori compositori dell'opera lirica contemporanea, rappresentato in tutti i più importanti teatri europei, è morto domenica 10 aprile a Bruxelles all'età di 85 anni in seguito ad un tumore. Il compositore era sopravvissuto a un incendio nel marzo 2021 nel suo appartamento di Bruxelles, che aveva distrutto la maggior parte dei suoi effetti personali, incluso il suo pianoforte Bechstein.

Nato a Tongeren (Belgio), il 17 maggio 1936, dopo aver studiato pianoforte al Conservatorio di Liegi, ha abbandonato la carriera pianistica per dedicarsi alla composizione da autodidatta. Nel 1961Boesmans è diventato produttore della Radio Belga. Dal 1985 al 2007 è stato compositore in residenza del Théâtre de la Monnaie di Bruxelles. Gerard Mortier, in qualità di direttore del Théâtre de la Monnaie, gli ha commissionato molti lavori, tra cui "La Passion de Gilles" (1983), i "Trakl-Lieder" (1987) e l'orchestrazione dell'"Incoronazione di Poppea" di Claudio Monteverdi. Sempre per lo stesso ente Boesmans ha composto nel 1993 l'opera "Reigen" (su libretto di Luc Bondy), che è stata ripresa anche a Strasburgo, al Théâtre du Châtelet di Parigi, all'Opera di Francoforte, di Nantes, al Wiener Oper Theater e ad Amsterdam. Una nuova versione di "Reigen" per orchestra da camera gli è stata commissionata dall'Opéra National du Rhin è stata eseguita al Teatro di Colmar nel 2005 ed è stata ripresa a Moulhouse, Parigi, Strasburgo, Losanna e nei Paesi Bassi.

Sempre in collaborazione con Luc Bondy, Philippe Boesmans ha composto "Wintermärchen", opera ispirata al "Racconto d'inverno" di William Shakespeare. La prima esecuzione è avvenuta nel 1999 al Théâtre de la Monnaie di Bruxelles e le riprese sono state programmate a Braunschweig, Vienna e Nürnberg. Il lavoro è stato registrato nel 2000 per Deutsche Grammophon. Nel 2005, sempre al Théâtre de la Monnaie, ha avuto luogo la prima rappresentazione di "Julie", opera ispirata alla "Signorina Julie" di August Strindberg. La produzione è stata ripresa nel 2005 ai Wiener Festwochen e, nello stesso anno, al Festival d'Aix en Provence. Nel 2008 la versione inglese di "Julie" è stata programmata in Australia.

Tra gli ultimi lavori operistici di Boesmans "Yvonne, principesse de Bourgogne" ed è stato commissionato dall'Opéra di Parigi: la prima rappresentazione è avvenuta nel gennaio del 2009. Nel 2000 Boesmans ha ricevuto il Prix Honegger alla carriera, mentre nel 2004 ha ottenuto il Prix Musique della Sacd.