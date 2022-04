Calcio: figlia dell'ex stella Nba Rodman segna il suo primo gol in nazionale

13 aprile 2022 a

a

a

Philadelphia, 13 apr. -(Adnkronos) - Primo gol alla terza presenza con la maglia della nazionale statunitense per Trinity Rodman, figlia del 5 volte campione Nba, Dennis Rodman. La 19enne attaccante è andata a segno nel match amichevole che la squadra a stelle e strisce ha vinto a Philadelphia per 9-0 contro l'Uzbekistan. Rodman è entrata in campo nella ripresa e ha segnato con un tiro rasoterra al 71' firmando il momentaneo 7-0.