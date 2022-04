Calcio: Poulsen, 'con l'Atalanta sarà complicata ma vogliamo arrivare in semifinale'

13 aprile 2022 a

Lipsia, 13 apr. - (Adnkronos) - "Sappiamo che sarà una partita complicata ma vogliamo arrivare in semifinale di Europa League. Ci eravamo andati vicini ma siamo stati eliminati dal Marsiglia. Mi piacerebbe arrivare fino in fondo e vincere il titolo e per questo la partita di domani sarà fondamentale". Lo dice l'attaccante del Lipsia Yussuf Poulsen in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l'Atalanta. Domani a Bergamo le due squadre partiranno dall'1-1.

"Ho visto la partita d'andata, io non ero a disposizione -prosegue il giocatore danese-. So che cosa ci aspetterà domani a Bergamo, dobbiamo lavorare in gruppo e fare attenzione sotto tutti i punti di vista, se giochi bene e fai un buon lavoro sarà una partita fantastica. Cercheremo di fare bene, siamo convinti che possiamo far meglio rispetto all'andata".