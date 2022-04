Calcio: Sebastiani, 'plusvalenze? Inchiesta folle che non ha le gambe per camminare'

13 aprile 2022 a

a

a

Pescara, 13 apr. - (Adnkronos) - "E' un'inchiesta folle che non ha le gambe per camminare. Eravamo tranquilli prima e lo siamo ancora di più dopo l'inizio del dibattimento. Abbiamo richiesto il proscioglimento, e se dovessimo essere condannati faremo certamente ricorso". Così il patron del Pescara Daniele Sebastiani all'indomani della richiesta della Procura Figc di inibizione di 12 mesi nei suoi confronti e di multa di 125.000 euro per la società in merito al caso plusvalenze. "La nostra società ha operato in maniera corretta, attendiamo con fiducia la sentenza -sottolinea Sebastiani a 'Il Centro'-. La valutazione di un calciatore dipende da troppi fattori, l'esempio di Brunori è eloquente. Quest'anno ha già segnato 24 gol con il Palermo, ora quanto vale?".