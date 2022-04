SNAI – Europa League: Atalanta-Lipsia, volata in quota Conference, la Roma per la rimonta: «1» a 1,35

13 aprile 2022 a

(Adnkronos) - Equilibrio tra Gasperini e Tedesco: Lipsia favorito a 2,55 nei 90 minuti, nerazzurri avanti a 1,75 nella lavagna per il passaggio del turno. L'Olimpico pieno per spingere Mourinho contro il Bodo.

Milano, 13 aprile 2022 – Il calcio italiano si aggrappa ad Atalanta e Roma per proseguire la sua avventura nelle coppe europee. Domani sera si giocano le gare di ritorno dei quarti di finale di Europa League e la squadra di Gian Piero Gasperini riparte dal prezioso 1-1 ottenuto in Germania sul campo del Lipsia. Le quote per l'«1X2» relativo ai 90 minuti (non sono quindi compresi eventuali supplementari) sono in equilibrio quasi perfetto: la vittoria dei tedeschi a 2,55 è leggermente avanti rispetto al successo dell'Atalanta a 2,65, che porterebbe i nerazzurri in semifinale. Il pareggio, che rimanderebbe invece il verdetto ai supplementari, paga 3,55. Pochi dubbi secondo gli analisti di Snai sul numero di gol: ci si aspetta una partita spettacolare come lo è stata quella dell'andata, nonostante il risultato. L'Over e il Goal, rispettivamente a 1,65 e 1,53, si fanno preferire all'Under e al No Goal piazzati a 2,10 e 2,35. Il buon pareggio ottenuto dall'Atalanta una settimana fa ha ribaltato le quote relative al passaggio del turno: il Lipsia, che prima della gara di andata era favorito, ora vale 2,00, mentre l'Atalanta ha fatto il percorso inverso e ora si gioca a 1,75.

Roma da rimonta – È costretta invece a vincere la Roma di José Mourinho, sconfitta 2-1 nell'andata dei quarti di finale di Conference League dai norvegesi del Bodo Glimt, ormai vera bestia nera dei giallorossi. La Roma chiede aiuto a un Olimpico strapieno per accedere alle semifinali, ma in quota non sembra esserci spazio per le sorprese, con il successo nei 90' a 1,35. I segni «X» e «2», che porterebbero il Bodo in semifinale, si trovano a 5,00 e 8,50. Per Snai sarà una partita con almeno tre gol: l'Over è a 1,55, l'Under addirittura a 2,30. A contatto, invece, le quote di Goal (1,80) e No Goal (1,90). La forbice nella quota per il passaggio del turno si è ridotta dopo i primi 90 minuti: la Roma qualificata resta avanti a 1,45 (prima dell'andata era a 1,25), mentre la quota del Bodo è scesa da 3,55 a 2,65. I tifosi giallorossi sognano ancora la vendetta per quel 6-1 che la Roma rimediò in Norvegia nella fase a gironi: un identico risultato, stavolta per Mourinho, vale 1,75.

