Notizie Flash: 1/a edizione - Lo sport

(Adnkronos) - Lipsia. "Tutti sono a disposizione, mancherà soltanto Haidara. Noi andiamo a Bergamo consapevoli di essere in un buon momento. Non abbiamo fatto una gara perfetta in casa, cercheremo di migliorare rispetto al match d'andata. Dobbiamo migliorare, altrimenti sarà molto difficile". Così l'allenatore del Lipsia Domenico Tedesco in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l'Atalanta. Domani al Gewiss Stadium di Bergamo le due squadre partiranno dall'1-1 dell'andata. "Loro sono in un buon momento, qui hanno giocato bene, hanno avuto tante occasioni. Domani dobbiamo fornire una prestazione al top. All'andata abbiamo sbagliato troppo, sia nella costruzione del gioco sia nelle ripartenze", sottolinea Tedesco.

Lipsia. "Sappiamo che sarà una partita complicata ma vogliamo arrivare in semifinale di Europa League. Ci eravamo andati vicini ma siamo stati eliminati dal Marsiglia. Mi piacerebbe arrivare fino in fondo e vincere il titolo e per questo la partita di domani sarà fondamentale". Lo dice l'attaccante del Lipsia Yussuf Poulsen in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l'Atalanta. Domani a Bergamo le due squadre partiranno dall'1-1.

Pescara. "E' un'inchiesta folle che non ha le gambe per camminare. Eravamo tranquilli prima e lo siamo ancora di più dopo l'inizio del dibattimento. Abbiamo richiesto il proscioglimento, e se dovessimo essere condannati faremo certamente ricorso". Così il patron del Pescara Daniele Sebastiani all'indomani della richiesta della Procura Figc di inibizione di 12 mesi nei suoi confronti e di multa di 125.000 euro per la società in merito al caso plusvalenze. "La nostra società ha operato in maniera corretta, attendiamo con fiducia la sentenza -sottolinea Sebastiani a 'Il Centro'-. La valutazione di un calciatore dipende da troppi fattori, l'esempio di Brunori è eloquente. Quest'anno ha già segnato 24 gol con il Palermo, ora quanto vale?".

Philadelphia. Primo gol alla terza presenza con la maglia della nazionale statunitense per Trinity Rodman, figlia del 5 volte campione Nba, Dennis Rodman. La 19enne attaccante è andata a segno nel match amichevole che la squadra a stelle e strisce ha vinto a Philadelphia per 9-0 contro l'Uzbekistan. Rodman è entrata in campo nella ripresa e ha segnato con un tiro rasoterra al 71' firmando il momentaneo 7-0.

San Francisco. Alyssa Nakken entra nella storia della Mlb. La 31enne californiana diventa la prima donna coach in campo in una partita delle Major League, tra i suoi San Francisco Giants e i San Diego Padres. Nakken, assistente ai Giants da più di due anni, entra in prima base nel terzo inning della partita, in seguito all'espulsione del 'titolare' Antoan Richardson e conduce San Francisco alla vittoria per 13-2.

New York. Brooklyn batte in casa 115-108 Cleveland e mantiene il settimo posto nella Eastern Conference, guadagnandosi il biglietto per i playoff dove affronterà i Boston Celtics in una delle serie più interessanti di tutto il primo turno. Merito di un primo quarto pressoché perfetto dei padroni di casa: 40-20 dopo i primi 12 minuti con il 71% al tiro, toccando anche il +22 nel terzo quarto e tenendo duro nel finale con il rientro a -6 dei Cavaliers.

Minneapolis. I Minnesota Timberwolves superano in rimonta i Los Angeles Clippers 109-104 e si garantiscono la qualificazione ai playoff confermando il settimo posto nella Western Conference. Sotto di 7 lunghezze a 7 minuti e mezzo dalla fine, Karl-Anthony Towns ha commesso in maniera ingenua il suo sesto fallo della partita, chiudendo mestamente una serata in cui è rimasto in campo per poco più di 24 minuti con 11 punti, 3/11 al tiro e 4 palle perse. Senza il proprio All-Star, però, i T'Wolves hanno avuto una reazione veemente, confezionando un parziale di 13-2 nei successivi quattro minuti per difendere il fattore campo e conquistare i playoff, dove affronteranno i Memphis Grizzlies.

Riccione. Benedetta Pilato si qualifica per la finale dei 50 rana agli Assoluti primaverili di Riccione. La 17enne tarantina si impone nella sua batteria con il tempo di 29"58, miglior prestazione mondiale stagionale, a meno di tre decimi dal suo record mondiale di 29"30. Alle sue spalle Arianna Castiglioni (30"61) e Lisa Angiolini (31"06). Nella gara maschile il più veloce è Nicolò Martinenghi (26"81) davanti a Simone Cerasuolo (27"28) e Fabio Scozzoli (27"39).

Montecarlo. Tre gli azzurri in campo oggi per il secondo turno del torneo Atp di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.415.410 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club nel Principato di Monaco. Lorenzo Sonego apre il programma sul 'Court 2'. Il 26enne torinese, numero 26 del ranking Atp e 16 del seeding, affronta il serbo Laslo Djere, numero 62 del mondo. Campo centrale invece per Lorenzo Musetti. Nel terzo match del programma il 20enne di Carrara, numero 83 del mondo, si gioca un posto negli ottavi con il canadese Felix Auger-Aliasime, numero 9 Atp e 6 del seeding. In contemporanea sul 'Court des Princes' c'è Jannik Sinner. Il 20enne di Sesto Pusteria, numero 12 del mondo e nona testa di serie, che sfida il finlandese Emil Ruusuvuori, numero 81 Atp, promosso dalle qualificazioni. Dubbi sulle condizioni fisiche dell'altoatesino, visto il problema agli addominali che ha richiesto l'intervento del fisioterapista durante il match di primo turno contro il croato Borna Coric.

Madrid. "Dopo due settimane con molto dolore, mi sottoporrò a un intervento chirurgico al gomito. Tramite artroscopia dovrò rimuovere alcuni frammenti ossei dall'articolazione che impedivano la normale mobilità del braccio. Vi terrò aggiornati e spero di tornare presto in campo”. Così su Instagram, Sara Errani, finalista del Roland Garros 2012, annuncia l'operazione al gomito che effettuerà oggi a Madrid.