Calcio: Saltnes, 'non vediamo l'ora di giocare con la Roma, vogliamo goderci questo momento'

13 aprile 2022

Roma, 13 apr. - (Adnkronos) - "Non vediamo l'ora di giocare domani contro la Roma, vogliamo goderci questo momento". Così il centrocampista del Bodo Glimt Ulrik Saltnes in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Conference League contro la Roma all'Olimpico, dove i norvegesi dovranno difendere il 2-1 conquistato all'andata. Una settimana fa l'atmosfera si surriscaldò negli spogliatoi con lo scontro tra il tecnico del Bodo Knutsen e il preparatore dei portieri giallorossi Nuno Santos e per stanotte i tifosi capitolini potrebbero riservare una notte agitata.

"Su Twitter le persone condividono l'indirizzo del nostro albergo? Sono abituato alla confusione, andrà tutto bene. Ho i tappi per le orecchie, quindi sono preparato in caso qualcuno si metta a suonare il clacson o a urlare", sottolinea Saltnes che ostenta tranquillità. "Abbiamo parlato di quello che è successo, per il resto ci siamo preparati come al solito, controlliamo quello che possiamo controllare e non vediamo l'ora di giocare la partita, è un'opportunità fantastica". L'assenza del tecnico non preoccupa il 29enne norvegese. “La preparazione è la stessa, il 99% della preparazione avviene prima, per cui non c'è motivo di preoccuparci”.