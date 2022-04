Coop Lombardia con Coripet per il riciclo delle bottiglie in Pet

13 aprile 2022 a

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - A seguito dell'accordo siglato tra Coop Lombardia e Coripet, consorzio volontario senza scopo di lucro che ha come mission la raccolta e l'avvio a riciclo delle bottiglie in Pet dopo il loro utilizzo, nei punti vendita Coop Lombardia di via Cecilio a Como e di via Lecco a Monza, prende il via il progetto di economia circolare 'bottle to bottle', ossia generare Rpet da bottiglie usate per realizzare nuove bottiglie.

A partire da oggi, grazie all'installazione nei punti vendita indicati di un eco-compattatore Coripet, i soci di Coop Lombardia possono conferire le proprie bottiglie in Pet per avviarle a riciclo e allo stesso tempo ottenere buoni sconto sulla spesa. I soci con l'ausilio dell'app Coripet, scaricabile da smartphone, associata alla carta Socio Coop, possono accedere alla macchina 'mangia plastica', inserire le bottiglie, che devono essere vuote, non schiacciate, con tappo, etichetta e codice a barre leggibile, e guadagnare punti. Più bottiglie vengono conferite, più punti si accumulano per avere diritto a buoni sconto sulla spesa.

La Direttiva Sup (Single Use Plastic), entrata in vigore lo scorso 14 gennaio 2022, oltre a mettere al bando gli oggetti monouso, disciplina proprio il fine vita delle bottigliette in Pet e, per la prima volta, vengono indicati sia gli obiettivi di raccolta, che di utilizzo dell'RPet nella produzione di nuove bottiglie. Sono due gli obiettivi sfidanti per il sistema Italia: entro il 2025 i territori dovranno raccogliere almeno il 77% di bottiglie in Pet post consumo e il 90% nel 2030. Contestualmente chi utilizza questi contenitori per vendere i propri prodotti avrà l'obbligo di produrli con almeno il 25% di Pet riciclato entro il 2025 e il 30% nel 2030.

"Da oggi abbiamo un ulteriore strumento nei punti vendita Coop di Como e Monza (via Lecco) che permette di migliorare ulteriormente l'impegno quotidiano nella raccolta differenziata da parte dei clienti Coop con un sistema premiante - commenta Alfredo De Bellis, vicepresidente Coop Lombardia - più bottiglie si conferiscono più buoni sconto spesa si accumulano. Come cooperativa da sempre sensibile alle politiche ambientali, auspichiamo che con l'installazione degli eco-compattatori cresca maggiormente la sensibilità e l'attenzione da parte dei clienti a queste tematiche".

Per Corrado Dentis, presidente Coripet, "l'avvio della partnership con Coop Lombardia segna un ulteriore passo importante per il consorzio, in quanto un altro attore di primo piano della Gdo in Italia si unisce e condivide il nostro progetto di economia circolare. All'interno di questo progetto il cittadino è il vero protagonista della nostra visione e della nostra mission in quanto ha sempre più consapevolezza che con un semplice gesto, quale è quello di avviare a riciclo le bottigliette in Pet, aiuta l'ambiente e risparmia sul carrello della spesa".