Londra, 13 apr. - (Adnkronos) - L'allenatore del Tottenham Antonio Conte è risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto il club londinese. Il tecnico salentino è in isolamento, non ha particolari sintomi e potrebbe anche essere in panchina nella sfida di Premier League in programma sabato contro il Brighton.